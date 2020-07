Esporte Flamengo renegocia parcela da contratação de Michael com o Goiás Clube carioca dividirá o pagamento da parcela que está prevista para o dia 15 de julho

O Goiás receberia do Flamengo, no dia 15 de julho, a segunda de três parcelas pela venda do atacante Michael no valor de 2,5 milhões de euros. No entanto, o montante que vai entrar nos cofres esmeraldinos será um pouco menor. O clube carioca renegociou a parcela, que será dividida em duas partes com um pagamento de 1,4 milhão de euros a serem pagos no dia 15 de julho e...