Esporte Flamengo reintegra Cuéllar e colombiano enfrentará o Inter nesta quarta

Durou 68h17min o afastamento do volante colombiano Gustavo Cuéllar do elenco do Flamengo. Em nota, nesta segunda-feira, o clube carioca informou a reintegração do atleta, que vai estar à disposição do técnico português Jorge Jesus para o jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, na quarta, às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. "O atleta Gustavo Cué...