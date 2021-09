Esporte Flamengo reafirma torcida em jogo contra o Grêmio e abre venda de ingressos Do lado gremista, a presença de público não é vista com bons olhos. Segundo a diretoria do time gaúcho, como o jogo de ida não teve a presença de público, o jogo de volta também não deve ter

Em meio à polêmica volta do público aos jogos do Flamengo, o clube carioca assegurou que entrará em campo com apoio de sua torcida para enfrentar o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil. Em comunicado no site oficial, o Flamengo declarou que o jogo entre as equipes será um evento teste para volta da torcida e abriu a venda de ingressos para a partida.3 VENDAS ABERTAS! ...