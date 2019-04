Esporte Flamengo perde jogo e liderança para Peñarol na Libertadores Em noite de expulsão de Gabigol, time rubro-negro é surpreendido em casa

Em uma de suas piores apresentações nesta temporada, o Flamengo foi derrotado por 1 a 0 pelo Peñarol, do Uruguai, no Maracanã, perdendo seu primeiro jogo na Copa Libertadores e a liderança do Grupo D. Apático e, em muitos momentos, nervoso, o time teve atuação fraca e jogou com um a menos durante pouco mais de 15 minutos da segunda etapa, depois de Gabriel ser expulso. ...