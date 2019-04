Esporte Flamengo perde de virada para LDU e vai decidir vaga contra o Peñarol, no Uruguai Flamengo, Peñarol e LDU têm chances de classificação

Com atuação ruim, o Flamengo perdeu de virada para a LDU, por 2 a 1, nesta quarta-feira (24), em Quito, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, perdendo a chance de se classificar antecipadamente às oitavas de final. Com o resultado, o time ficou com nove pontos no Grupo D, ao lado do Peñarol, que também perdeu para o San José, na Bolívia, por 3 a 1...