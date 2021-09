Esporte Flamengo negocia com prefeitura do Rio para levar torcida ao Maracanã na Copa do Brasil O clube se vale de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que assegurou às agremiações o direito de mandar jogos em locais que permitam plateia

Após conseguir levar público para dois jogos no Mané Garrincha, em Brasília (DF), o Flamengo volta seus esforços para contar com o apoio de parte de sua torcida no Maracanã. O presidente Rodolfo Landim conversa com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, para que o estádio possa receber ao menos uma fatia de sua capacidade no jogo diante do Grêmio, dia 15 de setembro, pela C...