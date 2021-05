Esporte Flamengo não sai do zero contra o Vélez, mas garante liderança do grupo na Libertadores Rubro-negro não conseguiu imprimir intensidade em campo e criar chances claras de gol

O Flamengo confirmou o primeiro lugar no Grupo G da Copa Libertadores nesta quinta-feira (27), em empate sem gols diante do Vélez Sarsfield (ARG), no Maracanã, no encerramento da fase de grupos da competição. O resultado levou o clube carioca aos 12 pontos e também confirmou a classificação dos argentinos na segunda posição da chave, com 10. Mesmo com força t...