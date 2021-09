Esporte Flamengo muda estratégia após revés no STJD e aguarda conselho na CBF O clube da Gávea pretendia ter torcida no Maracanã no próximo domingo, contra o Grêmio, mas entende que a nova deliberação do órgão deve ser cumprida

Após a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que derrubou liminar favorável ao Flamengo quanto à presença de público, o Rubro-Negro não buscará uma nova movimentação nos bastidores e vai aguardar o conselho técnico da Série A do Campeonato Brasileiro, marcado para o próximo dia 28. O clube da Gávea pretendia ter torcida no Maracanã no próxim...