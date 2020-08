Esporte Flamengo marca no fim de pênalti e evita derrota para o Grêmio Gols da partida foram marcados por Pepê, para o tricolor Gaúcho, e Gabigol, para o rubro-negro

Instável sob o comando do espanhol Domènec Torrent, o Flamengo só conseguiu evitar derrota para o Grêmio e garantir empate por 1 a 1 nesta quarta-feira (19) com gol aos 43 minutos do segundo tempo, em pênalti cobrado por Gabigol, que vivia jejum. Há sete jogos sem balançar as redes, o atacante do Flamengo aproveitou a penalidade marcada com auxílio do árbitro de víd...