Esporte Flamengo marca cinco vezes em 23 minutos, vira jogo e goleia São Paulo O time tricolor vencia o duelo até os 25 minutos do segundo tempo, depois de ter aberto o marcador com um gol de Arboleda, anotado aos três minutos da etapa final

Em um intervalo de apenas oito minutos, Bruno Henrique fez um gol de canela, outro com um belo chute de fora da área e mais um de cabeça. Em seguida, Gustavo Henrique e Welington (contra) definiram uma vitória de virada do Flamengo sobre o São Paulo, por 5 a 1, neste domingo (25), no Maracanã. O time tricolor vencia o duelo até os 25 minutos do segundo tempo, depois...