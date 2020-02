Esporte Flamengo leva susto, mas supera Resende na estreia da equipe principal Em jogo que marcou estreia de Michael, time rubro-negro virou o placar e chegou a 10 pontos no Grupo A da Taça Guanabara

A estreia da equipe principal do Flamengo na temporada teve susto, mas acabou com final feliz para os mais de 50 mil torcedores que foram ao Maracanã nesta segunda-feira. Após sair atrás do placar, o time do técnico Jorge Jesus virou o jogo contra o Resende e venceu por 3 a 1, pela quinta rodada da Taça Guanabara. Com o resultado, o Flamengo chegou aos 10 pontos, ...