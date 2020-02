Esporte Flamengo inicia disputa de segunda taça na temporada Para este primeiro jogo decisivo diante do rival equatoriano, Jorge Jesus não poderá contar com Gabigol

Depois de se sagrar campeão da Supercopa do Brasil, ao bater o Athletico-PR, domingo passado, a equipe do técnico Jorge Jesus faz o primeiro jogo da decisão da Recopa Sul-Americana, frente ao Independiente del Vale, em Quito, nesta quarta-feira (19), às 22h30 (horário de Brasília). O jogo de volta está previsto para dia 26, no Maracanã. Entre os dois jogos, o rubro-negro terá ...