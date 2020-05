Esporte Flamengo ignora recomendação e volta a treinar nos campos do Ninho do Urubu Dos 30 jogadores do elenco do rubro-negro, apenas dois ainda não treinam, pois ainda se recuperam do coronavírus

Apesar da recomendação contrária da Prefeitura do Rio de Janeiro, o Flamengo realizou nesta quinta-feira (21) mais um dia de atividades no Ninho do Urubu, na retomada dos treinos em meio à pandemia do coronavírus, após o período de férias coletivas. Na última terça-feira (19), o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, havia liberado apenas a realização de trabalhos n...