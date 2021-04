Esporte Flamengo goleia La Calera em 2ª vitória na Libertadores e mantém liderança Gabigol, duas vezes, Arrascaeta e Pedro marcaram para o Flamengo. Sáez descontou para os chilenos

O Flamengo goleou o Unión La Calera (CHI) por 4 a 1 na noite desta terça-feira (27), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, mantendo os 100% de aproveitamento. O triunfo aconteceu com gols de Gabigol, duas vezes, Arrascaeta e Pedro. Sáez descontou para os chilenos. Com o resultado positivo, o time rubro-negro chegou a seis pontos...