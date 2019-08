Esporte Flamengo goleia e assume liderança do Brasileirão Time rubro-negro faz 3 a 0 sobre o Ceará, em Fortaleza, com direito a golaço do uruguaio Arrascaeta

O Santos tropeçou em casa e o Flamengo não apenas agradeceu como fez a sua parte para alcançar a liderança do Campeonato Brasileiro ao bater, no Castelão, o Ceará por 3 a 0 neste domingo (25), em partida válida pela 16ª rodada. E foi com direito a um golaço do uruguaio Arrascaeta, acertando uma bicicleta espetacular nos acréscimos. Pablo Marí e Gabigol marcaram os out...