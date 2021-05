Esporte Flamengo faz 3 a 0 no São Paulo e fecha temporada histórica com título do NBB Aproveitamento final da equipe de 94,7% é o maior registrado na história do NBB

A temporada impressionante realizada pelo time masculino de basquete do Flamengo foi concluída de maneira apropriada na noite de quinta-feira (27). A formação carioca derrotou o São Paulo por 93 a 85, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e fechou em 3 jogos a 0 a decisão do NBB (Novo Basquete Brasil). A série final foi bem mais dura do que pode indicar o placar geral ...