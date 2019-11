Esporte Flamengo fará dois treinos no Rio e dois em CT da seleção peruana antes da final Time terá folga nesta segunda (18) e treinará na terça (19), no Rio de Janeiro, antes de embarcar para Lima

Com o elenco de folga nesta segunda-feira depois de o time ter vencido o Grêmio por 1 a 0, no último domingo, em Porto Alegre, e dado mais um passo para conquistar o título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo divulgou a programação de sua preparação para a final da Copa Libertadores, contra o River Plate, no sábado, às 17 horas (de Brasília), em Lima, no Peru. O time ...