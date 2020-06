Esporte Flamengo encerra novela e acerta renovação de Jorge Jesus até 2021 Clube e treinador apararam últimas arrestas para acertar e o Mister continua no comando do time rubro-negro. Português tem mais títulos (5) do que derrotas (4) à frente do Fla

No dia seguinte ao aniversário de um ano do anúncio da contratação de Jorge Jesus pelo Flamengo, o acordo para que o treinador dobre o seu período de permanência no clube foi acertado. Nesta terça-feira, o técnico português e a diretoria da equipe chegaram a um acordo para renovação do contrato até junho de 2021. Agora, apenas a resolução de detalhes burocráticos e a fo...