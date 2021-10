Esporte Flamengo empata sem gols com o Cuiabá e fica a 10 pontos do Atlético-MG O jogo no Rio de Janeiro foi marcado por polêmica com um gol de Michael anulado pela arbitragem logo nos primeiros minutos

O Flamengo parou na defesa do Cuiabá na noite deste domingo (17), no Maracanã, empatou em 0 a 0 e, assim, perdeu a oportunidade de ficar mais perto do líder Atlético-MG, que foi derrotado também pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo no Rio de Janeiro foi marcado por polêmica com um gol de Michael anulado pela arbitragem logo nos primeiros minutos. O árbi...