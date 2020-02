Esporte Flamengo empata em Quito e fica a uma vitória do título da Recopa Sul-Americana Bruno Henrique é levado para hospital após fazer gol

O Flamengo está a uma vitória do título da Recopa Sul-Americana. Nesta quarta-feira à noite, em Quito, o campeão da Copa Libertadores empatou com o Independiente Del Valle, por 2 a 2, no primeiro jogo da decisão. O duelo de volta será dia 26, no Maracanã, e a equipe que vencer vai ficar com a taça. Não há gol qualificado e em caso de um novo empate será disputada uma p...