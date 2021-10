Esporte Flamengo empata com RB Bragantino e segue a 11 pontos do Atlético-MG Time carioca perdeu a chance de diminuir a distância para o líder, que empatou por 2 a 2 com a Chapecoense

Red Bull Bragantino e Flamengo ficaram no empate por 1 a 1 em jogo bem disputado no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, nesta quarta-feira (6). Pedro abriu o placar para os visitantes, enquanto Artur empatou. Com o resultado, o Flamengo perdeu a chance de diminuir a distância para o líder Atlético-MG, que empatou por 2 a 2 com a Chapecoense também nesta quarta...