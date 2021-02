Esporte Flamengo empata com RB Bragantino e perde chance de ser líder do Brasileiro Com o resultado, o time rubro-negro foi aos 65 pontos, um a menos que o Internacional, que segue líder e terá a chance de abrir quatro de vantagem restando apenas mais três rodadas até o fim do Brasileiro

O Flamengo tinha chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, mas ficou no empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino neste domingo (7), no Nabi Abi Chedid, em jogo válido pela 35ª rodada. Gabriel marcou em cobrança de pênalti ainda no primeiro tempo, enquanto Ytalo garantiu a igualdade no placar na segunda etapa. Com o resultado, o time rubro-negro...