Esporte Flamengo embarca para o Catar e conhecerá adversário da semi Neste sábado (14), o Al-Hilal, da Arábia Saudita, enfrenta o Esperánce, da Tunísia. O vencedor do confronto encara o time carioca, campeão da Libertadores 2019

Não foi a multidão que se anunciava, mas a torcida do Flamengo foi novamente às ruas nesta sexta-feira (13) para celebrar a equipe em sua última passagem pelas ruas do Rio antes da disputa do Mundial de Clubes. Pela manhã, o time fez um treino fechado no Ninho do Urubu enquanto, do lado de fora, cerca de 200 torcedores aguardavam para dar um último grito de apoio. À ta...