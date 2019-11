Esporte Flamengo e River protagonizam neste sábado (23) final histórica da Libertadores A importância histórica se dá porque esta é a final de número 60 da Libertadores, torneio que pela primeira vez terá uma final em partida única

No próximo sábado (23), a partir das 17h (horário de Brasília), Flamengo e River Plate, da Argentina, escreverão mais uma página da longa história de conquistas e glórias do futebol sul-americano, pois protagonizam uma final inédita de Copa Libertadores da América no Estádio Monumental de Lima (Peru). O ineditismo do jogo está no fato de as duas equipes se enfren...