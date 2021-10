Esporte Flamengo e Palmeiras temem briga entre torcedores na final da Libertadores Existe um histórico de inimizade entre torcedores organizados de Palmeiras e Flamengo. A briga mais recente ocorreu no estádio Mané Garrincha, em Brasília, em 2016, durante jogo da Série A

Após a definição de que a final da Libertadores seria disputada entre Palmeiras e Flamengo, os dois clubes informaram à Conmebol terem uma preocupação em comum: os planos de grupos de torcedores violentos dos dois clubes para brigar em Montevidéu. A partida que vale o tricampeonato continental para ambas as equipes será disputada no dia 27 de novembro, no Urugua...