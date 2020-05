Esporte Flamengo e Fluminense entregam estudos em processo para licitação do Maracanã Sem receber eventos em função das medidas de isolamento social, o complexo do Maracanã tem sido usado para ajudar no combate ao coronavírus

Administradores do Maracanã desde abril de 2019, Flamengo e Fluminense querem seguir à frente da gestão do estádio e demonstraram isso ao protocolarem um estudo técnico sobre a operação do local na Casa Civil do governo do Estado do Rio de Janeiro. Como explicaram os clubes, os documentos fazem parte do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) do Maracanã. ...