Esporte Flamengo e Fluminense apresentam proposta conjunta para gerir o Maracanã A proposta dos clubes visa a gestão do estádio até que uma nova licitação seja concluída

Os presidentes de Flamengo e Fluminense foram ao Palácio Guanabara, sede do governo do Estado do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (4), para entregar uma proposta para que os dois clubes façam a gestão temporária do estádio do Maracanã. Concedida à iniciativa privada em 2013, a principal arena de futebol do Rio está sendo retomada pelo Estado por decisão do governador W...