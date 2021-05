Esporte Flamengo e Ferj veem obstáculos em Brasília, e final do Carioca será no Maracanã A possibilidade de tirar a decisão do território fluminense foi admitida ontem (17) à noite, em nota publicada pela Ferj

A final do Campeonato Carioca será no Maracanã. A ideia do Flamengo e a Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) de levar o jogo para o Mané Garrincha, em Brasília, encontrou obstáculos e o clássico entre o time rubro-negro e o Fluminense, no próximo sábado, vai acontecer no Rio de Janeiro, após muita disputa nos bastidores. O tema principal da discussão era a ...