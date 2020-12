Esporte Flamengo e Diego Alves acertam renovação por mais um ano No meio da negociação, Diego recebeu manifestações públicas de apoio de jogadores e também de Rogério Ceni

Após desacordos na negociação, Flamengo e Diego Alves selaram a paz em reunião nesta quinta-feira (17) e e acertaram a renovação do contrato por mais uma temporada, até o final de 2021. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal O Dia e confirmada pela reportagem. Com as festas de fim de ano próximas, os agentes e o clube viam a nova rodada de negociações como d...