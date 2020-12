Esporte Flamengo diz que especialistas detectaram racismo de Ramírez em leitura labial Discussão entre os dois aconteceu no segundo tempo do duelo do último domingo (20), pouco após o fato relatado por Gerson, que relatou que o jogador do tricolor baiano falou "cala a boca, negro" a ele

Rodrigo Dunshee, vice-presidente Geral e Jurídico do Flamengo, afirmou, no fim da tarde desta terça-feira (22), que o clube pediu a especialistas do Instituto de Educação de Surdos (INES) uma análise do vídeo em que Ramírez, do Bahia, aparece discutindo com Bruno Henrique. Segundo o dirigente, foi apontado que houve ofensa racial e a prova será apresentada ao Superior T...