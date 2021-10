Esporte Flamengo diz que David Luiz passa por exame e teve lesão constatada Zagueiro foi titular no duelo com o Barcelona de Guayaquil, na última quarta-feira, pela semifinal da Libertadores, mas deixou o gramado ainda no início da partida, após acusar o incômodo muscular

O Flamengo informou, na tarde desta sexta (1), que o zagueiro David Luiz foi submetido a exame, que constatou uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Segundo o clube, o camisa 23 já iniciou tratamento. No domingo, a equipe da Gávea encara o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. David Luiz foi titular no duelo com o Barcelona de Guayaquil, na última q...