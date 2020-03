Esporte Flamengo diz que é possível ficar 3 meses sem prejuízos por conta da pandemia Com receita bruta recorde de R$ 950 milhões e superávit de R$ 62 milhões, a diretoria do Flamengo diz que os impactos financeiros relativos à interrupção dos campeonatos podem ser absorvidos

Assim como praticamente todos os clubes pelo mundo, o Flamengo suspendeu todas as suas atividades por conta da paralisação provocada pela pandemia do novo coronavírus. Com tudo parado no Brasil, as receitas tendem a diminuir e prejudicar as finanças. Mas o time rubro-negro divulgou nesta terça-feira, com seu balanço financeiro de 2019, que fez uma breve projeção e chegou à...