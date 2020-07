Esporte Flamengo desiste de organizar torneio com Atlético-GO e Goiás Saída do técnico português Jorge Jesus fez com que clube carioca concentrasse atenção na busca por um novo treinador

O Flamengo anunciou neste domingo (19) que desistiu de organizar o torneio amistoso com Goiás e Atlético-GO, em Brasília. O presidente do clube rubro-negro carioca, Rodolfo Landim, alegou como principal justificativa a prioridade do Flamengo para contratar um novo técnico, após a saída do português Jorge Jesus. Os clubes goianienses viam no torneio com o Flamengo uma im...