Flamengo descumpre ordem do prefeito e treina em campo do CT do Ninho do Urubu

Apesar do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, ter liberado na terça-feira (19) a volta apenas para fisioterapia dos jogadores dos clubes de futebol da cidade, os jogadores do Flamengo treinaram nesta manhã de quarta-feira (20) no gramado do Ninho do Urubu. Com imagens do site globoesporte.com, é possível ver 19 jogadores do elenco rubro-negro se exercitando em dois cam...