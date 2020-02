Esporte Flamengo derrota Independiente Del Valle e conquista a 3.ª taça em 11 dias O Rubro-Negro soma o terceiro troféu no ano em apenas 11 dias, após conquistar a Supercopa do Brasil e a Taça Guanabara

O Carnaval para o flamenguista durou até a Quarta-Feira de Cinzas. Com um atuação impecável de Gabriel e Gerson, o Flamengo conquistou pela primeira vez a Recopa Sul-Americana, nesta quarta-feira, ao derrotar o Independiente Del Valle, por 3 a 0, em um Maracanã com quase 70 mil torcedores. O Rubro-Negro soma o terceiro troféu no ano em apenas 11 dias, após conqui...