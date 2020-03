Esporte Flamengo dá show, bate Barcelona de Guayaquil e soma 31 jogos invicto no Maracanã Com o resultado, a equipe do técnico Jorge Jesus chegou aos seis pontos, mas viu a liderança da chave ficar com o Independiente del Valle, que derrotou o Junior Barranquila

O Flamengo mostrou sua força, nesta quarta-feira, ao derrotar com facilidade o Barcelona de Guayaquil, por 3 a 0, pela segunda rodada do Grupo 1 da Copa Libertadores. O time soma 31 jogos sem derrota no Maracanã. Com o resultado, a equipe do técnico Jorge Jesus chegou aos seis pontos, mas viu a liderança da chave ficar com o Independiente del Valle, que derrotou o ...