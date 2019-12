Esporte Flamengo curte folga, mas também assiste ao rival

O dia seguinte ao triunfo sobre o Al-Hilal que colocou o Flamengo da decisão do Mundial de Clubes da Fifa foi de trabalho regenerativo para os titulares, passeio por Doha e treino no campo para reservas sob orientação do técnico Jorge Jesus.Os atletas que estiveram em campo desde o início da vitória por 3 a 1, na terça-feira, realizaram uma atividade na academia do hotel...