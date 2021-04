Esporte Flamengo crê em derrubada de veto e se prepara para jogo em Brasília Clube rubro-negro tem previsto a disputa da Supercopa, contra o Palmeiras, no domingo (11), no Mané Garrincha

A decisão do TRF-1 pela suspensão de eventos esportivos no Distrito Federal pegou o Flamengo de surpresa, mas o clube mantém esperança de que a decisão da Supercopa, marcada para domingo (11), será na capital federal. Os rubro-negros acompanham atentamente os desdobramentos do caso, porém acreditam que o recurso do governador Ibaneis Rocha (MDB) será bem sucedido...