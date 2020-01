Esporte Flamengo contrata zagueiro Léo Pereira, ex-Athletico-PR A chegada do reforço está relacionada à possível saída de Pablo Marí, titular do Flamengo nas conquistas da Copa Libertadores e do Brasileirão, no ano passado

A diretoria do Flamengo anunciou mais um reforço na noite desta terça-feira. O clube confirmou a contratação do zagueiro Léo Pereira, que estava no Athletico-PR. O jogador de 23 anos assinou contrato até dezembro de 2024 e é o segundo homem de zaga anunciado pelo clube para a temporada 2020. Antes o clube contratara Gustavo Henrique, ex-Santos. "Tem reforço para o seto...