Esporte Flamengo confirma lesão de Gabriel e jogador amplia a lista de baixas do time

A extensa lista de desfalques do Flamengo passou a contar com mais um jogador. O clube carioca informou que o atacante Gabriel, que saiu de campo com dores contra o Emelec, na última quarta-feira, pela Copa Libertadores, realizou exames nesta sexta e teve constatada uma lesão na parte posterior da coxa esquerda.O Flamengo não divulgou o tempo de recuperação de Gabriel, ma...