Esporte Flamengo confirma favoritismo e se classifica para final contra Palmeiras Time rubro-negro repete placar da ida e derrota o Barcelona, em Guayaquil, por 2 a 0, em mais uma noite de Bruno Henrique

O Flamengo não deu sopa para o azar e voltou a vencer o Barcelona de Guayaquil, por 2 a 0, no Equador e fará a final da Copa Libertadores contra o Palmeiras no dia 27 de novembro, no Estádio Centenário de Montevidéu, capital uruguaia.Assim como no jogo da ida no Maracanã, a estrela da vitória rubro-negra foi o atacante Bruno Henrique, autor de dois gols na partida. C...