Esporte Flamengo confirma contratação do volante Thiago Maia O jogador de 22 anos foi contratado por empréstimo junto ao Lille, da França

Em uma semana movimentada, o Flamengo confirmou nesta quarta-feira mais um reforço para a nova temporada. Trata-se do volante Thiago Maia. O jogador de 22 anos foi contratado por empréstimo junto ao Lille, da França, até o meio do próximo ano. Ele é o quarto reforço da equipe para 2020. "Viagem para o Rio? Tá ok! Exame médico? Também tá ok! Contrato? Também tá o...