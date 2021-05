Esporte Flamengo busca empate no Chile e fica perto de classificação na Libertadores Equipe rubro-negra garante vaga antecipada nas oitavas se a LDU (EQU) vencer o Vélez Sarsfield (ARG)

O Flamengo cometeu erros defensivos, mas buscou o empate e ficou no 2 a 2 com o Unión La Calera (CHI) na noite desta terça-feira (11), fora de casa, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. No estádio Nicolás Chahuán Nazar, Ariel Martínez abriu o placar e Willian Arão, pouco depois, fez contra. O Flamengo chegou ao empate com Gabigol, que ultrap...