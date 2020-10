Esporte Flamengo busca empate com Inter e mantém disputa acirrada no topo Ambos os times têm 35 pontos na classificação. O Inter é líder graças ao saldo de gols

O Flamengo esteve atrás duas vezes, mas buscou empate por 2 a 2 com o Inter, neste domingo (25), pela 18ª rodada do Brasileiro, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). O placar mantém a disputa pelo primeiro lugar acirrada. Thiago Galhardo e Abel Hernández marcaram pelo Colorado, Pedro e Everton Ribeiro marcaram pelo Rubro-Negro. Ambos os times têm 35 pontos na classi...