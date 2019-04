Esporte Flamengo bate o Vasco por 2 a 0 e conquista o seu 35º título do Carioca A equipe rubro-negra já havia vencido o jogo de ida pelo mesmo placar

Com gols de Willian Arão e Vitinho, o Flamengo ganhou do Vasco por 2 a 0, neste domingo, no Maracanã, e conquistou o Campeonato Carioca de 2019. A equipe rubro-negra já havia vencido o jogo de ida por 2 a 0 e, com o triunfo na segunda partida, garantiu o título estadual com a grande vantagem de 4 a 0 no placar agregado. Com a conquista deste domingo, o Flamengo chega...