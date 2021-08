Esporte Flamengo bate o Sport por 2 a 0 e fica a um ponto do G-4 do Brasileiro Bruno Henrique e Everton Ribeiro marcaram os gols da vitória carioca contra o Leão

O Flamengo recebeu neste domingo (15) o Sport e fez o seu dever de casa no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Com gols de Bruno Henrique e Everton Ribeiro, a equipe venceu por 2 a 0, chegou aos 27 pontos e ficou a um do RB Bragantino, time que fecha o G-4 do Brasileiro. O Fla tem dois jogos a menos. A vitória rubro-negra foi construída com certa tranquilidade e o pl...