Esporte Flamengo bate o Fortaleza de virada e segue disparado na liderança Com a vitória, o Flamengo chega a 61 pontos e já acumula 13 rodadas sem perder na competição. O Fortaleza, com 28 pontos, está na 15.ª colocação e se preocupa com o risco de rebaixamento

Foi difícil, o Flamengo não teve uma boa atuação, mas conquistou outra vitória e segue disparado na liderança do Campeonato Brasileiro. O time carioca bateu o Fortaleza por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira, no Castelão, pela 26.ª rodada, diante de mais de 50 mil torcedores. Com a vitória, o Flamengo chega a 61 pontos e já acumula 13 rodadas sem perder na competiç...