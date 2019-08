Esporte Flamengo bate Grêmio e reduz distância para a liderança da Série A

O Flamengo mostrou sua força, neste sábado (10), ao vencer o Grêmio, por 3 a 1, no Maracanã para mais de 50 mil torcedores. O time rubro-negro superou o time gaúcho, que entrou em campo com uma equipe alternativa, pois jogará no meio de semana a semifinal da Copa do Brasil contra o Athletico/PR. Com o resultado, o Flamengo chegou aos 27 pontos e aparece na 3ª colo...