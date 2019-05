Esporte Flamengo avança com drama e Palmeiras é líder na Libertadores Rubro-negro segura empate com Peñarol e time paulista bate San Lorenzo, em casa

Em partida tensa, o Flamengo abusou das chances desperdiçadas, levou sufoco, mas acabou conquistando a classificação à próxima fase da Copa Libertadores, nesta quarta-feira (8), no Estádio Centenário, em Montevidéu, a capital do Uruguai. O time brasileiro ficou no empate de 0 a 0 com Peñarol, que precisava da vitória para garantir vaga. Como na outra partida do grupo, a LDU...