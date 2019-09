Esporte Flamengo atropela o lanterna Avaí em Brasília e volta a se isolar na liderança São 39 pontos em 18 rodadas, o time voltou a se isolar na liderança e agora acumula cinco vitórias em sequência, com 41 gols marcados e saldo que já chega a 23, onze a mais que o segundo colocado

Diante de mais de 47 mil pagantes em Brasília, o Flamengo fez, neste sábado, o que se esperava do líder do Campeonato Brasileiro frente ao lanterna: atropelou. Mais que isso, o placar de 3 a 0 em um jogo - apenas teoricamente - fora de casa, mesmo com uma série de desfalques, diante do Avaí exibiu muito do que o time carioca ainda é capaz de fazer na competição. ...